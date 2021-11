Tornano in Italia i Greta Van Fleet: due date nell'estate 2022

Tornano in Italia Greta Van Fleet: la band porterà in tour nel nostro paese “The battle at garden’s gate”, uscito la scorsa primavera e secondo album. Dopo i concerti del 2019 il gruppo sarà headliner ul 9 giugno per I-Days Milano all’Ippodromo Milano-Trenno mentre il 19 giugno per Firenze Rocks alla Visarno Arena di Firenze suonerà prima dei Metallica.

La vendita generale dei biglietti e degli abbonamenti sarà disponibile a partire dalle ore 11:00 di venerdì 26 novembre nei consueti circuiti e in tutti i punti vendita autorizzati.

I Greta Van Fleet sono una della band più discusse degli ultimi anni: considerati uno dei simboli della rinascita del rock da alcuni, e dall'altro lato accusarti di essere troppo derivative. Quando li abbiamo intervistati, hanno rispostto cosi:

In realtà tendiamo a non guardarci troppo intorno. Non so se c’è una rinascita, ma vedo che ci sono band che magari sono poco dietro di noi che guardano a quel suono. Non lo dico per egomania, ma come constatazione: noi siamo stati i primi di questo nuovo filone ad avere successo, ma ci sono band che stanno crescendo. È un risveglio, piuttosto.

a proposito dei paragoni con Led Zeppelin o Aerosmith