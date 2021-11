AFI, presentata a Roma l'indagine ‘La musica che €onta’

E’ stato presentato oggi a Roma, presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, il rapporto “La musica che €onta”, indagine condotta da AFI - Associazione Fonografici Italiani in collaborazione con Deloitte, il centro studi Assolombarda, le società UTOPIA e Gfk che si pone come “prima analisi di impatto della produzione musicale in Italia”.