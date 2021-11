Audiolibri, Spotify acquisisce Findaway

Dopo la grande opera di apertura ai podcast, Spotify ha annunciato un ulteriore ampliamento delle proprie attività: il DSP guidato da Daniel Ek ha infatti annunciato l’acquisizione di Findaway, piattaforma specializzata nella distribuzione digitale di audiolibri. “Il nostro scopo è diventare la destinazione per tutto ciò che riguarda i contenuti audio, sia per gli ascoltatori che per i creatori”, ha spiegato Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer di Spotify: “L'acquisizione di Findaway accelererà la presenza di Spotify nel settore degli audiolibri e ci aiuterà a soddisfare più rapidamente tale ambizione”. L’accordo tra le due entità dovrebbe compiersi entro la fine dell’ultimo trimestre di quest’anno, a patto che l’autorità per la concorrenza statunitense non ponga obiezioni all’operazione.