2021, Hit Week torna a Miami con gli Extraliscio

Costretto, come tutte le altre manifestazioni di musica dal vivo, a uno stop imposto dalle misure di contenimento per arginare la diffusione del SarS-Cov-2, Hit Week - il festival dedicato alla promozione della musica italiana all’estero - torna a sorpresa nel 2021: la manifestazione ha annunciato due eventi a Miami in programma per i prossimi 17 e 18 dicembre a Miami, in Florida.