La storia della canzone che impedì ai Beatles di andare al numero 1

Gerry Dorsey era un cantante di club come tanti altri: buona voce, bella presenza, niente di speciale. QUando si ammalò di tubercolosi uscì dal giro delle serate, finchè incontrò il manager di Tom Jones, Gordon Mills, che conosceva da quando avevano fatto un tour insieme - Mills suonava nei Viscounts. Fu lui a suggerire a Dorsey di cambiarsi il nome in uno pseudonimo più originale. Engelbert Humperdinck era stato un compositore tedesco del diciannovesimo secolo, autore di un'opera intitolata "Hansel un Gretel". Dorsey sulle prime era perplesso, ma poi subì la proposta del manager.

Alla fine del 1966 Dorsey scoprì un brano strumentale intitolato "Release me", suonato dal sassofonista Frank Weir, di cui erano autori Eddie "Piano" Miller e Robert Yount; risaliva al 1949 e ne aveva fatto una versione con un testo Esther Phillips. Sulle prime Gordon Mills, che a quel punto era il manager sia di Tom Jones sia di Engelbert Humperdinck, la propose al primo, al quale però, dopo averla provinata, non piacque; così Humperdick ebbe l'opportunità di inciderla, nell'arrangiamento di Charles Blackwell (alla chitarra in studio c'era Jimmy Page).

Il disco uscì nei negozi ma rimase fermo negli scaffali per tre mesi.

Poi il colpo di fortuna: Dickie Valentine si ammalò prima di una prevista partecipazione al London Palladium Show, e Humperdinck fu chiamato all'ultimo per sostituirlo. Lo spettacolo fu trasmesso in televisione; il giorno seguente il disco cominciò ad essere richiestissimo, salendo al numero uno dopo cinque settimane dall'ingresso in classifica e rimanendoci, nel 1967, per sei settimane consecutive, in questo modo impedendo ai Beatles di prolungare la loro striscia di 11 numeri uno consecutivi e vietando al singolo a due facciate A "Penny Lane" / "Strawberry Fields Forever" di andare in vetta.

"Release me" restò nelle charts britanniche per 56 settimane consecutive (è ancora un record) e risultò il più venduto dell'anno 1967.

In Italia, Leonardo ne fece una cover intitolata "Please amore"

Tom Jones inserì poi la canzone nel suo repertorio dal vivo, e la incluse nel 2008 nella sua raccolta "Green Green Grass Of Home".