Bon Jovi, l'affondo di Richie Sambora: "Il mio lavoro era tenere la bocca chiusa"

Richie Sambora ha lasciato i Bon Jovi nel 2013, una scelta che creò non poche tensioni tra lui e il leader della rock band. Proprio di questo argomento, il chitarrista ha parlato allo show Deep Hidden Meaning Radio condotto dal chitarrista degli Chic Nile Rodgers. Sambora è partito spiegando che il tour bus della band era molto particolare. Più che un tour bus, infatti, si trattava di un vero mezzo di battaglia e forniva ai Bon Jovi il modo di trascorrere del tempo tra amici tra uno show e l'altro:"

Avevamo il veicolo ad uso ricreativo più armato del mondo. Il nostro autista prima era nelle forze armate dell'esercito. Avevamo AK-47 e pistole e ci faceva sparare. Ci dipingevamo il volto, strisciavamo tra i cactus e sparavamo, senza far male a nessuno ovviamente. Sono quelle cose che fai quando sei giovane e in tour. In quei momenti il nostro cameratismo era molto profondo".

In altri momenti, però, bisognava farsi da parte e Sambora sapeva che il centro di tutto era sempre Jon Bon Jovi.

"Faceva parte del pacchetto per me. Tenere la bocca chiusa. Se avessi avuto una caffetteria l'insegna avrebbe detto'Fatti una tazza calda e fumante di cazzi tuoi'. E sai cosa? Lo facevo. E funzionava perché era ciò che gli serviva, qualsiasi fosse la ragione, e io lavoravo con lui". Un anno fa Sambora aveva parlato a People della sua decisione di lasciare i Bon Jovi nel 2013, poco prima che la band partisse per un tour, cosa che misa in difficoltà i compagni e creò non poche tensioni tra lui e Jon Bon Jovi. Sambora aveva detto di non aver avuto altra scelta se non quella di lasciare la band per dedicarsi alla sua famiglia. "Non è stata assolutamente una decisione popolare - ha detto Sambora - ma davvero non avevo scelta, non c'era molto da fare a riguardo".