Gli U2 sono protagonisti della nuova puntata di Jam TV - Music Room

Nuova puntata di Jam Tv – Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica: l’appuntamento è per questa sera, lunedì 15 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Jam Tv – Music Room da quest'anno è anche su Rockol. Qui sotto potete seguire la diretta:

Il 18 novembre 1991 usciva "Achtung baby", album epocale degli U2, che rappresenta un ulteriore punto di svolta per la loro carriera, come lo fu qualche anno prima la pubblicazione di "The Joshua Tree". Seguita ancora una volta nella produzione dalla “premiata ditta” Daniel Lanois e Brian Eno, la rock band irlandese, oltre a confermare il suo successo in classifica, presenterà poi dal vivo quell’album in tutto il mondo nell’altrettanto leggendario ZooTV Tour.

Ospiti di questa puntata della seconda edizione di Jam TV – Music Room saranno: il tastierista, compositore e produttore Vittorio Cosma, l’attuale sindaco di Auronzo di Cadore (BL), fan e amica degli U2 Tatiana Pais Becher, il giornalista Loris Cantarelli, il direttore di produzione Maurizio De Lazzari. Conduce Jessica Testa.

Vittorio Cosma è noto per la sua collaborazione con Elio e le Storie Tese e non solo, ha lavorato tra gli altri con il DJ e produttore Howie B che ha lavorato a sua volta con gli U2. Il produttore ci aiuterà a comprendere meglio il sound del gruppo, da sempre vero e proprio marchio distintivo degli U2.

Tatiana Pais Becher è stata premiata agli MTV Awards di Dublino come “Best European Fan” per essere stata la prima al mondo a scrivere una tesi di laurea sugli U2, poi divenuti suoi amici.

L'attuale sindaco di Auronzo di Cadore (BL) racconterà una serie di aneddoti personali che riguardano lei e la band.

Loris Cantarelli ha curato per circa undici anni una newsletter settimanale sugli U2 e ha scritto diversi libri sulla band, compreso l’ultimo in ordine di tempo uscito l’anno scorso per Hoepli e dedicato al frontman, "Bono. La voce degli U2 tra musica, impegno e spiritualità". Il giornalista esperto di U2 traccerà quindi un quadro generale del contesto in cui il gruppo ha realizzato "Achtung Baby".

Maurizio De Lazzari ha seguito gli U2 in vari concerti (non solo in Italia), compreso quello storico del 1997 a Reggio Emilia nell’ambito del PopMart Tour con circa 150.000 spettatori. Il direttore di produzione parlerà di come il gruppo in ogni tour trovi sempre il modo di essere innovativo.