Playlist e fitness: Apple punta sulla musica per la nuova piattaforma

Il rapporto tra musica e allenamento è storico e consolidato: dai tempi (ormai preistorici) in cui si vedeva correre la gente nei parchi con le cuffiette di spugna con i walkman, si è passati prima agli iPod - ricordate il primo Shuffle? conteneva musica da ascoltare a caso, per allenarsi - per arrivare agli auricolari wireless.

Una delle prime caratteristiche che vengono pubblicizzate nei modelli più recenti è proprio la resistenza al sudore. Per non parlare delle piattaforme streaming: tutte, nessuna esclusa, hanno una sezione dedicata a playlist per allenarsi, che sia corsa, yoga, cardio o altro. La parola chiave è quasi sempre “Motivazione”: avere la canzone giusta per bruciare qualche caloria in più, per l'ultimo sforz, o la musica giusta per rilassarsi un po’ di più mentre si fa Yoga.

È interessante, in questo campo, l’operazione di Apple, che prova ad andare oltre la playlist motivazionale, collegando due dei suoi servizi. Uno è ormai storico: Apple Music, la piattaforma streaming che ha debuttato nel 2015 (90 milioni di canzoni in catalogo e diffusione 165 paesi). L’altro è Fitness+, nuovo servizio su abbonamento dedicato agli allenamenti casalinghi, appena lanciato in Italia e in altri 15 paesi. Due servizi integrati nell’ecosistema Apple, in cui la musica ha una funzione centrale, frutto anche di una collaborazione con artisti ed etichette. Ecco come funziona

Cos’è Apple Fitness+

È il servizio su abbonamento di Apple dedicato agli allenamenti casalinghi di vario tipo, dallo Yoga al cardio. Ha debuttato l’anno scorso in America, e dal 3 novembre è disponibile anche in Italia.

Fitness+ consta sostanzialmente di una serie di video (in inglese sottotitolato in Italiano) che fanno da guide a diversi tipi di allenamento, da seguire su iPad, iPhone o sulla TV, mentre sullo schermo compaiono in tempo reale i dati integrati di calorie, battito, per monitorare la performance.

Dal rafforzamento muscolare al tapis Roulant a bici e vogatore, al ballo al pilates, alla meditazione e allo yoga: i video vanno dai 5 ai 45 minuti, sono condotti da una serie di trainer di ogni provenienza. L’ambiente creato da Fitness + ha un approccio che va dal principiante che non ha mai fatto nessuna di queste attività e viene guidato passo passo a chi invece è già esperto e viene continuamente motivato a migliorarsi.Il servizio costa 9,99€ al mese: per chi ha Apple Watch (essenziale per per usarlo e per tracciare i dati) c’è un mese gratuito, per chi lo compra ora i mesi gratuiti sono 3.

Il ruolo della musica

Dal punto di vista chi si occupa di musica, l’aspetto più interessante è come Fitness+ usa le playlist, integrandosi con Apple Music. Non è necessario essere abbonati al servizio streaming di Apple, ma se lo si è, si possono ascoltare una serie di playlist specifiche per gli allenamenti. Fin qua tutto regolare: le playlist sulle piattaforme sono tante. In Fitness + ogni sessione - è questo è il punto centrale - ha delle playlist specifiche sincronizzate con l'allenamento: così uno scatto sul tapis roulant può partire sul drop di una canzone e rallentare il passo quando la canzone rallenta i BPM. Gli allenamenti, oltre che per durata, trainer e tipo, sono raggruppati per generi musicali, dal rock alla dance, all’r’n’b ai classici: è possibili filtrarli, oltre che per tipo di attività, anche per la tipologia di sonorità. Certo: fare Yoga ascoltando hip-hop o Billie Eilish può sembrare un’eresia (io, almeno, non ci riuscirei mai…), ma negli allenamenti più energetici, la scelta delle canzoni è parte centrale della piacevolezza dell’esperienza.

Gli artisti coinvolti

Calvin Harris, Anjia, Nicky Minaj, Billie Eilish, Imagine Dragons, Keith Urban, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Alicia Keys: sono gli artisti in primo piano, ovvero quelli a cui sono dedicati allenamenti specifici e monografici, ovvero tutte con canzoni dello stesso artista. Si tratta di operazioni di co-marketing in accordo con le case discografiche, in cui ci sono playlist “brandizzate" oltre che monotematiche.

Diversi artisti hanno collaborato in voce e immagini in un’esperienza parallela chiamata “passeggiamo”, una camminata outdoor guidata dalla voce di una persona famosa, che racconta aneddoti motivazionali e mostra foto della sua storia, su Apple Watch: da Dolly Parton a Shawn Mendes, da Reba McEntire a Nick Jonas.

L'esperienza

Vi potreste trovare a correre con un biondo ragazzo del Tennessee al ritmo di rock o a fare cardio con un ex attore di musical inglese, o fare Yoga una maestra con una DJ inglese o con Janelle, afromericana di Filadelfia o con Sam, californiana di origini cubane. Oppure a camminare sentendo un racconto di Dolly Patron o Shawn Mendes.

Lo stile è tipicamente anglosassone, un misto di entusiasmo e didascalismo, ma alla fine non si tratta di semplici video: si tratta invece di una sorta di piccolo ecosistema, in cui la musica è centrale, certe volte anche con una certa ironia: potrebbe partire “I will survive” nella fase più tosta, “I’m still standing” di Elton John subito dopo, e una canzone più leggera nella fase finale in cui tirate il fiato.

Il risultato è comunque puro intrattenimento, in cui l'allenamento scorre via veloce.

L'assenza dell'Italiano non è di per sé un problema (siamo abituati a vedere le serie con i sottotitoli, perché non un video di allenamento?) se non nei video di meditazione/rilassamento, dove seguire le indicazioni in inglese può essere più complesso e distrarrre.

Forse la cosa che manca a Fitness+ è proprio la musica Italiana: al momento non è prevista la localizzazione, quantomeno non a breve termine. Ma l'operazione industriale è di per sé interessante: Fitness+ è un altro tassello di un ecosistema, quello di Apple, sempre più ominicomprensivo, sempre più integrato tra hardware, sofwtare e servizi e con un ruolo centrale della musica.