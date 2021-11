Roberto Vecchioni: "Franco Battiato? Bravissimo raccontatore di barzellette"

Il 78enne Roberto Vecchioni è stato intervistato da Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera, molti i temi toccati dalle domande del giornalista: dalla fede sportiva a quella spirituale, dalla famiglia ai ricordi di bambino. Più sotto abbiamo ripreso le domande che sono più direttamente collegate alla musica, anche se, in realtà, c'è un filo rosso che corre lungo tutta l'intervista ed è quello dei testi delle canzoni del musicista milanese.

Lei è stato amico dei più grandi cantautori. Franco Battiato com'era? “Dietro la timidezza si nascondeva un mattacchione. Bravissimo raccontatore di barzellette”.

Con Francesco Guccini quando vi siete conosciuti? “A Sanremo, nel 1974. Non al Festival; al club Tenco. Lui aveva una bottiglia di bourbon, io di whisky. Facemmo gara a chi beveva di più”.

Chi vinse? “Eravamo troppo ubriachi per stabilirlo. Quella sera mi accorsi che Francesco, nonostante l'aspetto rabelaisiano, da gigante godereccio, è di animo malinconico. Un crepuscolare”.

Fa sogni premonitori? “Spesso”.

Ad esempio? “Ho sognato più volte di vincere Sanremo”.

Nel 2011 è successo davvero. “Ne ero sicuro. Arrivai, feci le prove, andai a cena: il ristorante era vuoto. Alla fine della prima serata, dopo aver cantato “Chiamami ancora amore”, fuori dallo stesso ristorante c'erano quattrocento persone. Capii che il sogno era vero”.

Nel 1991 lei vinse pure il Festivalbar con una canzone che le costò molti attacchi. Diceva: 'Voglio una donna con la gonna...'. “Non era antifemminista. Ma le donne non devono diventare come gli uomini, in particolare quelli che non amo: i ricchi, i radical chic. Ne L'ultimo spettacolo dico alla donna che mi sta lasciando: 'Non ti ho mai considerata roba mia'”.