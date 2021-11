Ochre, disponibili nuovi tool per le operazioni D2C

La piattaforma di e-commerce musicale Ochre ha reso disponibili ai propri iscritti una serie di nuovi strumenti dedicati a etichette, distributori, management e artisti per gestire le proprie operatività di vendita al dettaglio: nello specifico i tool attivati in questi giorni permettono agli iscritti di consultare le statistiche di vendita per elaborare esperienze di acquisto calibrate sulle esigenze delle diverse clientele, oltre che a soluzioni ad hoc per i servizi di magazzino elaborate in collaborazione con Proper Music e Cinram, informazioni in tempo reale su vendite e tendenze e opportunità di sviluppo sul versante digitale grazie a partnership strette con aziende come Mailchimp e Active Campaign. Tra le etichette che hanno già avuto accesso ai servizi figurano realtà di spicco sul panorama indipendente internazionale come !K7, Partisan Records e Warp.