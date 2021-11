Quando i Led Zeppelin andarono con gli ABBA al sex club

Realtà o leggenda? Il dubbio esiste. Durante una intervista televisiva rilasciata nel 2005 da Robert Plant a una emittente svedese, l'ex cantante dei Led Zeppelin ha raccontato di quella volta che lui e l'allora compagno di band Jimmy Page finirono in uno strip club di Stoccolma in compagnia dei due componenti maschili degli ABBA, Benny e Bjorn.



Da capo, potrebbe essere che Plant abbia voluto raccontare una storiella per prendere in giro la sua giovane intervistatrice, comunque sia, secondo la ricostruzione di Ultimate Classic Rock se la storia risponde al vero deve essere accaduta nel 1978 o giù di lì.





Questo il racconto del musicista inglese: "Io conoscevo molto bene Benny e Bjorn. Io e Jimmy Page uscivamo con Benny e Bjorn quasi tutte le sere. A quel tempo c'erano dei club molto carini qui a Stoccolma. (…) La gente sembrava aver voglia di andare a dormire molto presto quando arrivammo, perché tirarono immediatamente fuori un materasso rotondo con una cerniera in mezzo. Uomini e donne ci andarono a dormire sopra, mentre noi stavamo bevendo insieme a Benny e Bjorn.”



L'intervistatrice allora interrompe Robert Plant ed esclama: "Questa è una bugia!". Plant, serafico, risponde: “Lo giuro! Era un sex club”. E ha aggiunto che i due Abba avrebbero potuto "confermare" la sua storia se fossero stati invitati alla trasmissione, quindi rivolgendosi in favore di telecamera dice: "Benny e Bjorn, ve lo ricordate? Scappavamo dalle vostre donne!".



A dire il vero Robert Plant, con molta signorilità, non ha esplicitamente detto che loro quattro abbiano fatto qualcosa d'altro se non bere qualche drink. Per la cronaca, al tempo di questa scorribanda Benny Andersson era fresco di nozze con la cantante mora degli ABBA Anni-Frid Lyngstad, mentre Bjorn Ulvaeus era invece sposato con la cantante bionda del gruppo pop svedese Agnetha Faltskog.