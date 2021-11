Tragedia all'Astroworld Festival, morto un ragazzino di nove anni

Un bambino di nove anni, che era rimasto ferito nella ressa all'Astroworld lo scorso 5 novembre è morto. Ezra Blount, questo il nome del piccolo, che era stato posto in coma indotto, dopo essere stato calpestato dalla folla durante il concerto di Travis Scott. Con questa salgono a dieci le vittime (oltre trecento sono stati i feriti) del festival di Houston; otto immediatamente riportate la sera del live, una nona l'11 novembre a causa delle ferite riportate, e ora Ezra Blount.

Ezra era sulle spalle del padre Treston quando la micidiale ondata di folla ha avuto inizio con il via del set di Travis Scott, e i due sono rimasti intrappolati. Blount è stato calpestato riportando lesioni a reni, polmoni e fegato.



Travis Scott, la sua etichetta Cactus Jack, Live Nation, ScoreMore e il musicista canadese Drake, che è apparso a sorpresa durante lo spettacolo di Scott, sono stati citati in giudizio per il loro coinvolgimento nella tragedia immediatamente alla chiusura del festival. Da allora, centinaia di persone presenti al concerto hanno intentato causa a loro volta, inclusa la famiglia Blount. Scott ha dichiarato di voler rimborsare tutti i biglietti venduti e di voler coprire le spese funerarie di coloro che sono morti.