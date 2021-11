Cremona come Bologna, luminarie natalizie con i testi delle canzoni

Dalle 18 di ieri sera, sabato 13 novembre, le due strade dello shopping di Cremona, via Solferino e via Mercatello, sono addobbate con luminarie che riproducono le frasi più famose della canzoni più illustre concittadina (nata peraltro a Busto Arsizio). La stessa cosa era accaduta a Bologna lo scorso anno e quello precedente con le parole delle canzoni di Cesare Cremonini e Lucio Dalla. Nella città lombarda le luminarie resteranno accese fino al 25 marzo, giorno in cui Mina compirà 82 anni.

L’iniziativa, battezzata «Amor mio non è solo una canzone. Grazie Mina», vede riuniti Confcommercio, Botteghe del Centro, Distretto Urbano del Commercio, SGP Grandi Eventi, Comune di Cremona, Pro Cremona e Seven Ars e le Luminarie d’autore parlanti. Le luminarie verranno poi battute all’asta e il ricavato andrà alla onlus Occhi azzurri. L’idea, spiega il "Corriere", è venuta a Stefano Pelicciardi, della Sgp Eventi.

"Avevo visto in via D’Azeglio, a Bologna, le luminarie parlanti in omaggio a Lucio Dalla. Le hanno ripetute con le canzoni di Cesare Cremonini. Erano piaciute, diventando anche un’attrattiva turistica. Mentre in Emilia erano state scopiazzate un po’ ovunque, in Lombardia non si è mai fatto, è un inedito».



Ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, nel centro della città saranno diffuse le canzoni più note del repertorio di Mina.

Ed ecco il sogno di Pellicciardi: