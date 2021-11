Roger Daltrey: "I Rolling Stones sono una pub band mediocre"

Il cantante del gruppo mod The Who Roger Daltrey ha descritto i Rolling Stones come una "pub band mediocre" in una recente intervista. I suoi commenti seguono quelli di Paul McCartney, che ha riacceso l'infinita discussione Beatles-vs.-Stones quando ha chiamato il gruppo di Mick Jagger una "band di cover". In una conversazione con la Coda Collection, riportata da Ultimate Classic Rock, Daltrey l'artista ha motivato le sue opinioni, dicendo: "Davanti a Mick Jagger, devi toglierti il cappello. È l'artista rock 'n' roll numero uno". Poi ha continuato con una risata: "Ma come band, se fossi fuori da un pub e sentissi quella musica uscire da un pub una sera, penseresti: 'Beh, è ​​una band da pub mediocre!'"

In un'altra parte dell'intervista, Daltrey ha rivelato la sua invidia nei confronti di Robert Plant, la cui esperienza con i Led Zeppelin è stata molto diversa dalla sua esperienza con gli Who. Daltrey ha anche affermato di essere un "odiatore di internet", spiegando: "Non ho mai pensato che ne sarebbe venuto fuori nulla di buono. Penso che se non stiamo attenti internet probabilmente segnerà la fine della nostra civiltà".