Lady Gaga è a Milano: "Grazie ai sanitari per il loro coraggio"

E’ arrivata come una vera star, tutta leopardata. Lady Gaga è tornata a Milano per l’anteprima di "House of Gucci", l’attesa pellicola diretta da Ridley Scott al cinema dal 16 dicembre distribuita da Eagle Pictures. Lady Germanotta per la sua giornata milanese ha scelto un total look maculato, di Valentino. L’attrice, che nel film interpreta Patrizia Reggiani, soggiorna nel suo solito hotel delle grande occasioni milanesi. L’albergo cinque stelle è stato preso d’assalto dai fan e follower di Gaga.

"Voglio ringraziare tutti i medici e gli operatori sanitari che hanno lavorato durante la produzione del film al tempo del Covid, nessuno si è ammalato. Sono molto grata al personale sanitario", ha detto la star ai giornalisti come ha riportato Rai News. Nel film la popstar interpreta la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci. "Vorrei che tutti vincessero un premio - ha sottolineato l'artista - per aver realizzato delle opere d'arte durante la pandemia. Il vero premio dovrebbe andare alle persone di tutto il mondo così coraggiose negli ultimi 18 mesi che hanno affrontato questa pandemia globale, questo è il vero coraggio". "

La cantante, attrice e anche attivista, ha parlato della storia tormentata di Patrizia Reggiani condannata per il suo omicidio. "Ho trovato un modo per volerle bene, perché era una giovane ragazza di Vignola che sognava in grande. Lei voleva qualcosa di meglio per se. Però ha commesso un errore enorme - ha aggiunto a Rai News - e credo ancora oggi viva con un grande rimpianto. A modo mio ho cercato di trovare compassione per tutti i Gucci".

"Le persone parlano delle donne a volte in modo troppo generico - ha continuato - donne che cercano semplicemente i soldi, che cercano di sposare uomini ricchi per fare strada nel mondo. Provo risentimento per questa immagine delle donne, perché per molte è un modo di sopravvivere". Ha poi sottolineato: "Mi auguro che ci possa essere una riflessione sulle donne quando sono spinte oltre il limite, la Reggiani è stata spinta oltre il limite. E' avvenuto un omicidio, avrebbero dovuto prestarle attenzione mentre erano concentrati solo sul business e non su di lei". Poi un messaggio per tutte le donne: "Se ritenete di non contare, tenete duro; se sopravvivete cercate di restare integre".