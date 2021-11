Volete fare una lezione di batteria con Ringo Starr?

Ringo Starr è l'ultima celebrità a firmare un contratto come istruttore per MasterClass. L'ex Beatles insegnerà batteria per un corso creativo che verrà lanciato il 22 novembre (qui trovate tutte le informazioni). Il coinvolgimento del batterista è stato annunciato durante l'evento inaugurale First Look di MasterClass, in cui l'azienda ha rivelato la sua prossima linea di corsi, nuove esperienze di apprendimento e iniziative per aiutare le comunità meno abbienti.

"MasterClass ti mette nella stessa stanza dei migliori al mondo, offrendo ai membri un accesso senza precedenti alle più grandi menti del nostro tempo", ha affermato David Rogier, fondatore e CEO di MasterClass. "Gli annunci di oggi amplieranno questa opportunità con nuove classi, funzionalità, integrazioni e partnership che aiuteranno a fornire l'accesso alla piattaforma a più persone in più modi e in più luoghi". MasterClass consente agli abbonati di accedere a tutorial e lezioni di esperti nei rispettivi campi. Tom Morello, Carlos Santana e Metallica sono tra i rocker che in precedenza hanno diretto le lezioni per il popolare programma educativo.

Il coinvolgimento di Starr in MasterClass fa proseguire un periodo importante. "Change the World", l'EP più recente di Ringo, è uscito a settembre. L'attesa nuova versione del documentario "Let It Be", diretto dal regista premio Oscar Peter Jackson, debutterà il 25 novembre. Starr è stato particolarmente favorevole al nuovo montaggio, descrivendolo come un "capolavoro di sei ore".