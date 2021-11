Guè Pequeno ha annunciato altri due concerti

A meno di una settimana dall’apertura delle prevendite, la data-evento annunciata da Gué al Fabrique di Milano per il 20 dicembre 2021 è già sold-out, per la gioia di tutti i fan che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto e potranno così fruire della scaletta speciale che l’artista ha preparato per il suo ritorno sul palco (includerà anche b-side, rarità e brani finora inediti, oltre alle sue hit più celebri). Per tutti coloro che non sono riusciti a garantirsi l’accesso, sono annunciate oggi due nuove date estive, una milanese (24 giugno 2022 al Carroponte) e una capitolina (26 giugno 2022 al Rock in Roma). Le prevendite saranno disponibili sui circuiti Ticketone e Mailticket a partire dal 12 novembre alle ore 14.00.