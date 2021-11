Sex Pistols, John Lydon: "Mi hanno impedito di girare un film sulla mia vita"

John Lydon dice che non è in grado di realizzare il suo film biografico perché i restanti membri dei Sex Pistols glielo impedirebbero. Recentemente ha perso una causa in tribunale sull'imminente uscita della serie TV Pistol, basata sulle memorie del chitarrista Steve Jones. Lydon ha detto di non essere stato consultato sul contenuto, voleva impedire che il progetto andasse avanti senza il suo contributo. Un tribunale ha stabilito, tuttavia, che si poteva procedere senza la sua benedizione.

La sentenza della corte, ha sottolineato Lydon, gli avrebbe impedito di realizzare il suo film biografico. Lydon ha detto che ci sarebbero stati "problemi seri" se avesse provato a raccontare la sua storia in nuovo film. "Le produzioni hanno investito così tanti soldi nel caso giudiziario, sono praticamente distrutto, non posso girare perché sono in minoranza", ha detto a Yahoo. “Non c'è davvero niente di cui discutere. Se vogliono distruggere la leggenda dei Sex Pistols, sembra che sia esattamente quello che andranno a fare", ha detto la voce del gruppo che recentemente ha partecipato a The Masked Singer.

Lydon ha detto di aver sopportato un "momento molto, molto difficile" cercando di combattere la battaglia legale mentre si prendeva cura della moglie malata Nora. "E lo sapevano anche loro", ha detto dei suoi ex compagni di band. “Sapevano che non potevo sopportarlo dal punto di vista dei soldi. Non posso discutere con un'azienda enorme. Non c'è modo.", ha concluso.