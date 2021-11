Paul Stanley lo dice convinto: i Kiss non pubblicheranno più album di inediti. Il frontman della band ha spiegato il suo punto di vista durante la Kiss Kruise X, la crociera per i fan della band. "A cosa ci servirebbe un nuovo album dei Kiss? A tutte le grandi band classic rock che hanno una storia e poi se, ad esempio, gli Stones fanno un nuovo disco la gente vuole ascoltare Brown Sugar - ha detto Paul Stanley - per noi è la stessa cosa. Puoi avere delle grandi canzoni negli album più recenti ma la gente ti dirà sempre 'Grande! Suonate Love Gun!".

I fan sono troppo legati ai classici? Paul Stanley si rivolge direttamente a chi segue il gruppo: "Amate davvero le vecchie canzoni e nessuno accetterà il nuovo materiale, indipendentemente dalla qualità, così come quello vecchio. Perché quelle canzoni sono come un'istantanea dei vostri tempi passati e avete un legame con loro diverso rispetto a quelle che riuscirete mai a stringere con il nuovo materiale". Ed è per questo che i Kiss, ora come ora, si concentrano sul suonare sempre i classici dal vivo:"Siamo comunque contenti di salire sul palco e suonarli, è quello il nostro campo da gioco, il palco".