Kiss, l'ira di Gene Simmons contro i no vax: "Bisogna stanarli"

Dopo aver rispedito al mittente le denunce di leggerezze nelle procedure sanitarie seguite per il loro tour negli Usa dopo la scomparsa di Francis Stueber, il tecnico delle chitarre che seguiva il gruppo in tour, morto per complicanze legate all'infezione causata dal virus, i Kiss chiariscono la loro posizione sul Covid-19. A parlare a nome della band è il bassista Gene Simmons, che in una diretta sulla piattaforma TalkShopLive ha usato parole durissime contro no vax e negazionisti: "Vanno stanati", ha detto il 72enne musicista.

Infastidito anche dalle pesanti accuse rivolte alla band, Simmons - che il Covid lo scorso agosto lo ha pure contratto - ha sfogato tutta la sua ira contro chi crede che dietro il vaccino e la pandemia più in generale ci sia una sorta di disegno di chissà chi:

Non mi interessano le tue convinzioni politiche. Non ti è permesso di andare in giro ad infettare la gente solo perché pensi di avere certi diritti, in preda a un delirio. Non hai il diritto di passare con il semaforo rosso. Devi allacciare la cintura di sicurezza. Se ti dicono che non puoi fumare in un edificio, non puoi farlo. E non è perché vogliono privarti di un diritto: è perché è nocivo per gli altri. Non vogliamo sentire l'odore del tuo fumo. Non voglio ammalarmi come te. Non voglio rischiare la mia vita solo perché vuoi passare con il semaforo rosso.