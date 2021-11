Arctic Monkeys: il nuovo album è quasi finito e uscirà nel 2022

Gli Arctic Monkeys stanno tornando. Discograficamente ferma a "Tranquility Base Hotel & Casino" la rock band britannica si appresta a rompere il silenzio e a pubblicare nuova musica. Le registrazioni del nuovo album sono entrate nel vivo già da un po': il disco, il settimo da "Whatever people say I am, that's what I'm not", uscirà ufficialmente nel 2022. A confermarlo, ai microfoni della BBC, è il batterista degli Arctic Monkeys, Matt Helders.

A proposito del nuovo album del gruppo, Helders ha fatto sapere:

È quasi finito. Ci sono dei pezzi da chiudere. Ma sì, ci stiamo lavorando.

Il batterista si è pure sbilanciato sull'uscita, prevista per il 2022, che dovrebbe essere seguita da un tour:

Penso che finiremo di chiuderlo per l'anno prossimo. Speriamo di poter uscire e andare in tour la prossima estate.

L'album sarà parzialmente in linea con il suono e le atmosfere del precedente "Tranquility Base Hotel & Casino", ma non mancherà qualche novità: