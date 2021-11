Reservoir, entrate in forte crescita nel terzo trimestre 2021

Poco più di 30 milioni di dollari di entrate tra gli scorsi luglio e settembre, il 45% in più di quanto iscritto a bilancio nel trimestre precedente e il 26% di quanto registrato nello stesso periodo del 2020: questa, in estrema sintesi, è l’ultima trimestrale comunicata da Reservoir Media, che lo scorso mese di luglio ha debuttato sui mercati alla borsa di New York. A trainare la crescita, oltre che allo streaming tradizionale, sono state le linee di ricavo alternative già citate da Warner - lo scorso settembre - come importante volano nella generazione di entrate.