Il bassista dei King Crimson Tony Levin ha annunciato l'uscita di un cofanetto deluxe in edizione limitata firmato di fotografie dalla sua esperienza in tour con la band. Il musicista statunitense ha iniziato a fotografare il suo girovagare in tour dai primi anni '80 e da allora porta sempre con sé la propria macchina fotografica per immortalare la sua vita di musicista.

Ora ha raccolto otto dei suoi momenti fotografici preferiti scelti da quarant'anni di militanza nei King Crimson. A seguire l'elenco delle immagini che possono essere acquistate come set o singolarmente. Qui potete prenderne visione.

1. Adrian Belew, Backstage 1981

2. Bill Bruford, Bristol 1981

3. King Crimson, Faro, Portugal 1982

4. King Crimson, Royal Albert Hall 2019

5. King Crimson, Asbury Park 1982

6. On the Shinkansen 1981

7. Perkins Palace Marquee 1981

8. Robert Fripp, Krakow 2018

Il cofanetto è foderato in tessuto e vi sono inclusi dei guanti di cotone per una corretta manipolazione delle stampe. Tony Levin ha inoltre appena pubblicato il suo nuovo libro fotografico 'Images From Life On The Road'.