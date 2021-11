Enzo Leomporro (Audio 2), esce l’autobiografia ‘Acqua e sale’

Si intitola “Acqua e sale - Storie di vita e di musica” l’autobiografia che Enzo Leomporro (nella foto, a sinistra) - autore, compositore e performer che insieme a Giovanni Donzelli ha dato vita, nel 1993, agli Audio 2 - pubblicherà il prossimo 25 novembre: il volume - edito da Ianieri Edizioni, 199 pagine, 15 euro - mutua il proprio titolo dalla popolare canzone che lo stesso Leomporro e Donzelli scrissero per Mina e Celentano nel 1998, e, oltre a raccontare la carriera musicale dell’autore, “ripercorre anche i suoi momenti bui e le sue vicende personali”.

Nato - come Donzelli - a Napoli nel 1961, Leomporro con gli Audio 2 ha pubblicato a oggi otto album di inediti in studio, il primo dei quali, “Audio 2”, nel 1993: l’ultima fatica in studio del duo, “432HZ”, è stato pubblicato il 12 aprile del 2019.