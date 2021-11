John Lydon protagonista de "Il cantante mascherato" mette un po' di tristezza

L'ultima puntata dell'edizione USA di "The Masked Singer", programma TV noto in Italia come "Il cantante mascherato", ha visto lo smascheramento del personaggio 'The Jester', il giullare.

Con grande sorpresa sotto il costume del giullare si nascondeva una leggenda del punk, passata dall'inveire contro il sistema a fare balletti in tv. Dopo essersi esibito sulle note del classico "I Am A Man Of Constant Sorrow", il Jester è stato costretto a togliersi la maschera e svelare a tutti la sua identità: quella di John Lydon, o Johnny Rotten se preferite, storico frontman dei Sex Pistols. Prima che Lydon venisse scoperto, giudici del programma (Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong e Nicole Scherzinger) avevano ipotizzato che sotto la maschera del giullare si nascondesse uno tra Roger Daltrey degli Who, Joe Elliott dei Def Leppard, Sammy Hagar dei Van Halen e Alice Cooper. E proprio Alice Cooper è uno degli artisti cantati da Rotten nello show in cui ha regalato una sua versione del classico "School's Out".