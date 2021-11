Spotify, ora disponibili le classifiche cittadine City Charts

Spotify ha introdotto da oggi, giovedì 11 novembre, le City Charts, classifiche cittadine che stilano la graduatoria degli ascolti in alcuni grandi centri urbani italiani e internazionali: in Italia le City Charts sono al momento disponibili solo per Milano, Napoli, Torino e Roma. Oltre alle classifiche suddivise per città, Spotify ha reso disponibili anche le chart Local Pulse, che mettono a confronto la popolarità di ogni brano tra gli ascoltatori di ogni città con quella nel mondo: in questo modo gli utenti potranno scoprire quanto le tendenze di ascolto nella loro città si differenziano rispetto a quelle globali.