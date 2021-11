Justin Bieber, in arrivo un concerto virtuale su Wave

Wave, piattaforma specializzata in eventi musicali immersivi, ospiterà il prossimo 18 novembre - con repliche il 20 e 21 dello stesso mese - uno speciale show di Justin Bieber: il cantante canadese ha collaborato con la società americana per approntare esperienza virtuale interattiva in occasione della quale i fan potranno trasformarsi in avatar e seguire direttamente nel metaverso l’esibizione dell’ex teen star, che si è affidato a “effetti speciali, gaming, motion-capture in tempo reale e performance musicali dal vivo” per rendere all’avanguardia il proprio spettacolo.