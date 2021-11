Rockol Awards 2021: quando si vota

Lo scorso anno la pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 impedì lo svolgersi dei Rockol Awards che tornano quest'anno con la loro quinta edizione.

Ciccando qui, i lettori di Rockol potranno prendere visione delle rose dei candidati in lizza per aggiudicarsi i Rockol Awards 2021 nelle categorie migliore album italiano e migliore live italiano. Le rose sono composte da 35 artisti in entrambe le categorie.

Nelle righe a seguire trovate gli elenchi (in ordine assolutamente casuale) dei musicisti che potranno essere votati a partire dal prossimo 25 novembre fino al termine ultimo del 5 gennaio 2022.

Migliore album italiano

Ornella Vanoni – Unica

Zen Circus – L'ultima casa accogliente

Rachele Bastreghi – Psychodonna

Franco126 – Multisala

Extraliscio – E' bello perdersi

Dente – Dente

Voodoo Kid – Amor, requiem

Francesco Bianconi – Forever

Venerus – Magica musica

Maneskin – Teatro d'ira Vol.1

Coma_Cose – Nostralgia

Calibro 35 – Momentum

Ghemon – E vissero feriti e contenti

Mecna – Mentre nessuno guarda

Vasco Brondi – Paesaggio dopo la battaglia

Cosmo – La terza estate dell'amore

Malika Ayane – Manifesto

Colapesce e Dimartino – I mortali²

Madame – Madame

Birthh – Whoa

Rkomi – Taxi driver

Francesca Michielin – Feat (fuori dagli spazi)

Bee Bee Sea – Day ripper

Caparezza – Exuvia

Carl Brave – Coraggio

Ernia – Gemelli ascendente Milano

Tedua – Vita vera mixtape

Fast Animals and Slow Kids – E' già domani

Fulminacci – Tante care cose

Bobo Rondelli – Cuore libero

La Rappresentante di Lista – My mamma

Brunori Sas – Cip!

Ariete – Spazio

Max Gazzé – La matematica dei rami

Samuele Bersani – Cinema Samuele

Migliore live italiano

Francesca Michielin

Extraliscio

Max Gazzé

Levante

Samuele Bersani

Calibro 35

Diodato

Francesco Bianconi

Niccolò Fabi

Andrea Laszlo De Simone

Fast Animals and Slow Kids

Vinicio Capossela

Rachele Bastreghi

Daniele Silvestri

Pinguini Tattici Nucleari

Lucio Corsi

Cristina Donà

Colapesce e Dimartino

Massimo Pericolo

La Rappresentante di Lista

Punkreas

Ghemon

Subsonica

Venerus

Vasco Brondi

Negrita

Willie Peyote

Samuel

Francesco De Gregori

Franco126

Zen Circus

Coma_Cose

Ministri

Margherita Vicario

Emma

Per costituire il panel dei candidati votabili abbiamo preso in considerazione nuovi album e concerti/tour, usciti o avvenuti in Italia nel periodo che va da gennaio 2020 a settembre 2021, andando quindi a recuperare anche le uscite discografiche dello scorso anno che, a causa della pandemia, non hanno potuto aggiudicarsi i Rockol Awards.

All'interno di questo arco temporale sono stati selezionati dalla redazione di Rockol trentacinque album e trentacinque concerti. Per la categoria album sono state considerate solo pubblicazioni con nuove canzoni. Non sono state considerate ristampe, edizioni speciali di album originariamente usciti fuori dal periodo, dischi dal vivo, raccolte ed EP. Per la sezione concerti, invece, sono stati considerati sia tour che concerti singoli.

Le votazioni, come detto, si apriranno il prossimo 25 novembre e proseguiranno fino al 5 gennaio 2022.

Il meccanismo del voto è davvero molto elementare, con tre sole e semplici avvertenze:

- non è possibile cambiare un voto una volta attribuito

- è possibile completare la votazione in momenti diversi (ad esempio votando oggi il Miglior Concerto e in un secondo momento il Miglior Album, e viceversa).