Quando Jimmy Page e Brian May suonarono con i Bad News in apertura agli Iron Maiden

Attraverso un post condiviso sui propri canali social, Jimmy Page ha portato il proprio pubblico indietro di 35 anni ricordando la volta in cui lui e Brian May hanno suonato con i Bad News in apertura agli Iron Maiden.

Il concerto che ha visto il chitarrista dei Led Zeppelin e quello dei Queen condividere il palco con la band heavy metal originariamente formatasi per il programma televisivo inglese “The Comic Strip Presents...” andò in scena il 9 novembre 1986 all'Hammersmith Odeon di Londra.

Nel ricordare l’episodio, Page ha raccontato:

"Nel 1986, sono apparso con i Bad News all'Hammersmith Odeon.

I Bad News erano a supporto dello show degli Iron Maiden e quella sera avevano due chitarristi in più, Brian May ed io.

Nel corso del loro set c'è stato un duello di chitarra tra Vim Fuego (Adrian Edmonson), Brian e me. Durante la mia parte, il mio amplificatore si è addirittura misteriosamente interrotto”.

Di quel concerto, mentre alcune foto sono disponibili a questo indirizzo, pare esisti anche una registrazione audio che è stata caricata su YouTube da diversi utenti:

I Bad News sono nati inizialmente come una band fittizia - in stile Spinal Tap - per la serie televisiva del britannico Channel 4 del gruppo comico “The Comic Strip”.

La formazione comprendeva il cantante e chitarrista Vim Fuego, conosciuto anche come "Alan Metcalfe” e interpretato da Ade Edmondson, il chitarristo ritmico Den Dennis (Nigel Planer), il bassista Colin Grigson, (Rik Mayall) e il batterista Spider "Eight-Legs" Webb (Peter Richardson). I Bad News, che hanno debuttato in televisivo nel 1983, dopo un periodo di pausa sono passati dall’essere una band immaginaria a essere una formazione reale quando sono stati invitati al festival Monsters of Rock a Donington Park nel 1986. A seguito di una serie di altri concerti caratterizzati spesso dalla partecipazione di artisti di altro profilo, la band ha pubblicato nell’ottobre del 1987 il suo eponimo album d’esordio, prodotto da Brian May e contenente – tra le altre cose – una cover di "Bohemian Rhapsody" dei Queen.