Milano Music Week 2021: gli eventi di Rockol ed il programma

Torna la Milano Music Week per la sua quinta edizione: quest’anno l’happening dedicato al mondo della musica e all’industria musicale si terrà tra i prossimi 22 e 28 novembre. La nuova edizione, che si svolgerà in maniera ibrida tra incontri in presenza e streaming, è stata presentata oggi all'Apollo Club di Milano, che sarà la casa della manifestazione. Un luogo non casuale, perché il focus dell'edizione 2021 sarà sulla musica dal vivo e in particolare sui live club. "Abbiamo preferito presentare la nuova edizione qua piuttosto che a Palazzo Marino", ha spiefato in apertura il neo assessore alla cultura Tommaso Sacchi. "Il comunue è la casa dei milanesi, ma questo è un luogo simbolico e nei prossimi giorni aprirò un tavolo di discussione per e con i club, in questo periodo difficile".