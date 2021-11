Trimestre da record per Roblox: entrate in aumento del 102%

Nel terzo trimestre del 2021 Roblox ha generato entrate per 509 milioni di dollari, il 102% in più di quanto fatto registrare nello stesso periodo dello scorso anno: a trainare la performance della piattaforma di gaming in lizza per diventare il metaverso preferito dall’industria discografica è stata la crescita della media di utenti giornalieri (47,3 milioni, +31% su base annua), per una spesa media per utente pari a 13,49 dollari e un totale di ore passate sulla piattaforma pari a 11,2 miliardi.