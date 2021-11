Gli anni Ottanta dei Run DMC

Quando ci si addentra nelle origini dell’hip hop è impossibile non imbattersi nei Run DMC, il terzetto del Queens newyorkese nato nel 1983 dall’unione delle forze di Joseph Simmons, Darryl 'DMC' McDaniels e Jason Mizell.

Dopo che la vecchia scuola, rappresentata al meglio da figure come, tra gli altri, Kool Herc, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa, aveva posto le fondamenta dell’hip hop e dopo che la Sugarhill Gang, con la sua “Rapper’s Delight”, aveva dimostrato che anche questo genere musicale poteva scalare le classifiche, la nuova scuola dei Run DMC, ma anche di formazioni come i Public Enemy e i Beastie Boys, ha preso tra le mani lo scettro dell’hip hop aprendo la strada a una forma molto più simile a quella che ci siamo abituati ad ascoltare in anni più recenti, lontana dalle sonorità funk e danzerecce dei primi anni e orientata verso suoni più duri.

Nella giornata di oggi, Joseph Simmons dei Run DMC, noto anche come Run, Rev.Run o DJ Run, compie 57 anni, celebriamo il suo compleanno ponendo alla vostra attenzione alcuni brani del terzetto che nel 2002, dopo l’uccisione di Jason Mizell, aka Jam Master Jay, nel suo studio di registrazione a New York, ha cessato le attività. Ci concentriamo sulla loro produzione degli anni Ottanta e vi proponiamo i singoli pubblicati dal gruppo in quel decennio, a partire da “It’s Like That”.

It’s Like That (1983)

Hard Times (1984)

Rock Box (1984)

30 Days (1984)

Hollis Crew (Krush Groove 2) (1984)

King of Rock (1985)

You Talk Too Much (1985)

Can You Rock It Like This (1985)

Jam-Master Jammin (1985)

My Adidas (1986)

Walk This Way (1986)

You Be Illin' (1986)

It's Tricky (1987)

Christmas in Hollis (1987)

Run's House (1988)

Mary, Mary (1988)

I'm Not Going Out Like That (1988)

Papa Crazy (1988)

Pause (1989)

Ghostbusters (1989)