Police: ritrovata la registrazione audio del loro primo concerto negli USA

In una recente intervista rilasciata a Ultimate Classic Rock, oltre a parlare del suo nuovo album solista strumentale, “Harmonics of the Night”, uscito lo scorso 15 ottobre, e del suo libro “Fretted and Moaning”, il chitarrista Andy Summers ha raccontato del ritrovamente della registrazione audio del primo show dei Police negli Stati Uniti.

La formazione britannica - composta da Sting, Summers e il batterista Stewart Copeland - diede il via al suo primo tour statunitense nell’autunno del 1978 con due set a tarda notte al famoso CBGB di New York il 20 ottobre di quell’anno, poche settimane prima l’uscita del suo album di debutto “Outlandos d'Amour”. Stando a quanto narrato da Andy Summers nel corso della chicchierata, i fan della band potrebbero essere presto in grado di ascoltare una testimonianza audio di quella prima notte negli Stati Uniti dei Police. A proposito della registrazione di 16 tracce del live al CBGB e dei piani di una sua pubblicazione il chitarrista ha detto:

“Non so ancora cosa succederà. Ce ne stiamo occupando. È come nuovo materiale fresco di stampa, perché è appena stata ritrovata. Qualcuno l'ha trovata. L'ho sentita. È materiale molto grezzo, non è per niente raffinato. Quindi, non sono ancora sicuro di cosa accadrà con questa registrazione . Mi piacerebbe che venisse pubblicata, ovviamente, perché penso che sia qualcosa di storico e importante”.

Alla domanda su com’è stato ascoltare la registrazione del primo show statunitense dei Police e quali ricordi ha riportato alla mente, Andy Summers ha spiegato: “È interessante in un certo senso, perché eravamo agli inizi. Eravamo entusiasti! Ci davamo dentro. Penso che in seguito abbiamo perfezionato parte del materiale di allora". Ha aggiunto: "Voglio dire, siamo migliorati. Ma è molto interessante ascoltare queste prime registrazioni quando non usavo nemmeno la pedaliera della chitarra per ottenere i suoni grazie ai quali poi io sono diventato famoso. Ma la band suonava alla grande, in un modo feroce e forte. Anche un po’ crudo e violento”.

Ripensando al fervore dei primi live del gruppo inglese Summers ha narrato: