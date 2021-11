I CCCP a X Factor: Emma li fa cantare a gIANMARIA

Non la solita "Amandoti", proposta in più di un'occasione, negli anni, sul palco del talent show (da Noemi, che la cantò in una puntata della seconda edizione, trasmessa ancora da Rai2, fino a NAIP, che l'ha cantata lo scorso anno).

Stavolta il brano è uno dei più noti tra i meno noti del repertorio dei CCCP, che tornano ad essere cantati a "X Factor". Si tratta di "Io sto bene", una delle canzoni incluse nell'album "Affinità-divergenze fra il compagno Togliatti e noi", che nel 1986 segnò l'esordio della formazione capitanata da Giovanni Lindo Ferretti. Emma, tra i giudici della quindicesima edizione di "X Factor", l'ha assegnato per la terza puntata, in onda giovedì dalle 21.15 su SkyUno e NOW, a uno dei suoi concorrenti, il diciottenne gIANMARIA. Il cantante è tra i candidati alla vittoria, insieme a Erio: ha conquistato giudici e spettatori ai provini con l'inedito "I suicidi", proposto anche durante la prima puntata dei live, mentre nella seconda Emma gli ha fatto cantare "Jenny è pazza" di Vasco Rossi.

La popstar salentina ha poi assegnato a Le Endrigo "Certi uomini" di Francesco Bianconi e a Vale LP "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra. Tra le assegnazioni della terza puntata di "X Factor" anche gli XTC, che Manuel Agnelli ha scelto di far suonare ai Bengala Fire: la scelta è ricaduta su "Making plans for Nigel". Sempre della squadra di Agnelli, Erio canterà "The greatest" di Lana Del Rey, i Mutonia "Sports" dei Viagra Boys.

Hell Raton ha assegnato "Turning tables" di Adele a Baltimora, "Feel good Inc" dei Gorillaz ai Karakaz e un medley di "In bloom" e "Six feet under" dei Nirvana e Billie Eilish a Versailles. Mika, rimasto con due concorrenti, ha affidato a Fellow "Nemesis" di Benjamin Clementine e a Nika Paris "Lonely" di Justin Bieber e Benny Blanco.

La puntata si aprirà subito con un'eliminazione: i due concorrenti con gli inediti meno ascoltati sulle piattaforme streaming si sfideranno e i giudici decideranno chi dei due eliminare. Ospite della terza puntata sarà Gazzelle, che canterà il nuovo singolo "Fottuta canzone". Ad aprire il terzo live sarà invece Dardust.