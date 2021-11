Discoteche, in Scozia si tenta la svolta green trasformando il ballo in energia

Si chiama BodyHeat - in inglese, “calore corporeo” - la soluzione tecnologica che il club di Glasgow SWG3 adotterà per generare energia rinnovabile sfruttando il calore emesso dai corpi dei propri clienti sulla pista da ballo: grazie al calore che sarà convogliato in pozzi appositi progettati per operare come batterie termiche, sarà possibile un risparmio di circa 70 tonnellate di Co2 all'anno nella climatizzazione dello spazio.