Porfirio Rubirosa, il nuovo singolo è "A tua immagine e somiglianza"

Dalle 11.11 dell'11.11 (11 novembre 2021) è disponibile il nuovo singolo di Porfirio Rubirosa in collaborazione con il rapper Herman Medrano, che è anche coautore del brano: si intitola "A tua immagine e somiglianza". La ricorrenza del numero 11 non è casuale poiché, in termini esoterici, simboleggia il radicale cambiamento associato a una grande forza. La première del videoclip della canzone – curato dall’artista visuale napoletano Dagon Lorai – è avvenuta, lo stesso giorno alla stessa ora, sul canale YouTube del cantautore veneto.

Il singolo, estratto dall’album "Breviario di teologia dadaista", del quale abbiamo scritto qui, è una piccola opera rock/rap della durata di quasi otto minuti che può essere inoltre definita una suite.

Il brano è infatti suddiviso in tre parti: la prima è ispirata alla psichedelia anni Settanta, la seconda al pop elettronico anni Ottanta, e l’ultima al rap anni Novanta del secolo scorso.

L’artista veneto è accompagnato, ancora una volta, dalla sua storica band: Il Drugo Arcureo al basso, Pastafarian Andyman alla chitarra, IndiAnanas Jones alle percussioni e KrugerPritz alla performing art.