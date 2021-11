Led Zeppelin: quattro canzoni rimaste fuori da "IV"

Capita frequentemente che durante le registrazioni di un album si producano più brani di quelli che poi vengono inclusi nell'album in lavorazione. E' successo anche ai Led Zeppelin in occasione delle registrazioni di quello che sarebbe diventato il loro quarto album, di cui l'8 novembre si è celebrato il cinquantenario e che ha ottenuto in questi giorni il ventiquattresimo disco di platino per le vendite nei soli Stati Uniti.

Durante le sedute che si svolsero a Headley Grande, nell'Hampshire, l'atmosfera era molto produttiva.

Jimmy Page:

"Vivevamo nella stessa casa, mangiavamo, dormivamo e suonavamo e registravamo 24 ore su 24. Era la nostra etica del lavoro".

Il tour manager degli Zeppelin, Richard Cole, nel suo libro di memorie scrive:

"La casa era molto confortevole, la band era rilassata e piena di energia".

Nel disco finirono otto canzoni ("Black Dog", "Rock and Roll", "The Battle of Evermore", "Stairway to Heaven" , "Misty Mountain Hop", "Four Sticks", "Going to California" e "When the Levee Breaks"), mentre almeno altre quattro rimasero fuori dall'album.



"No Quarter"

"Down by the Seaside"

"Night Flight" (poi comparsa su "Physical graffiti")

"Boogie with Stu"