Charlie Watts, il tributo che non è mai stato realizzato

La bassista delle Go-Go's Kathy Valentine ha rivelato che a conclusione della cerimonia della Rock'n'roll Hall of Fame era stato previsto un tributo a Charlie Watts che non si è potuto realizzare.

L'idea era che una formazione "all stars" avrebbe dovuto eseguire una versione di "Tumbling Dice" dei Rolling Stones.

L'esecuzione era stata provata alla vigilia, ma l'eccessiva durata dello show (e alcuni problemi sindacali) ne hanno impedito lo svolgimento durante la serata.

Kathy Valentine: