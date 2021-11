Live Nation, azioni in ribasso dopo la tragedia al concerto di Travis Scott

La tragedia costata la vita a otto persone che lo scorso venerdì, 5 novembre, si è verificata all’Astroworld Festival di Houston, in Texas, durante il concerto di Travis Scott, non poteva che avere conseguenze economiche: più che alle cause - al momento, secondo fonti di stampa USA, più di una dozzina - intentate da diversi spettatori rimasti coinvolti nell’incidente, a pesare è il contraccolpo avuto dalla vicenda sui mercati azionari. Nella giornata di ieri, lunedì 8 novembre, primo giorno di negoziazioni dopo il fatto, le azioni di Live Nation - la società produttrice dell’evento - hanno chiuso in flessione del 5,38%, abbassando la capitalizzazione della società di oltre un miliardo di dollari a 25,9 miliardi.