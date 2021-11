I Cugini di Campagna e le critiche ai Maneskin: ‘Bravi, ma la bella musica è un’altra cosa’

Il chitarrista e co-fondatore dei Cugini di Campagna non ha intenzione di lasciare cadere la polemica inaugurata all’indomani dell’esibizione a Las Veges dei Maneskin come spalla dei Rolling Stones. Dopo il noto post relativo all’aspetto dei vestiti utilizzati dalla band romana per il proprio set in apertura alla leggendaria formazione di Mick Jagger e Keith Richards, Ivano Michetti è tornato sull’argomento rilasciando due interviste a Luca Dondoni per La Stampa e al Fatto Quotidiano Magazine.

Alla testata torinese l’artista, 74 anni, ha chiarito:

“Sono contento e orgoglioso del fatto che ci abbiano copiato e questo mi onora. Loro hanno una grande immagine ma si vede che sono stati studiati a tavolino. Sono quattro ragazzi, uno più bello dell'altro, e con i ragazzini belli le cose funzionano meglio”

Dopo aver criticato il fortunato singolo valso al gruppo di Damiano e Victoria le vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest (“...di ’Zitti e Buoni’ non si capisce niente, manco 'na parola”) Michetti ha aggiunto:

“I Maneskin sono bravi, bravissimi ma sono dei bambini ai quali sono affezionato e hanno vent' anni; se avessi l'opportunità li vorrei aiutare. Hanno fatto quattro singoli uno più forte dell'altro e questo vuol dire che il team produttivo è eccezionale, ma la bella musica, me lo faccia dire, è un'altra cosa”.

Più o meno la stessa linea è stata esposta dai Michetti ai cronisti del quotidiano diretto da Marco Travaglio e Peter Gomez: