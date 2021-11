Placebo, nuovo album e due concerti in Italia nel 2022

I Placebo hanno annunciato due concerti in Italia per l’autunno del prossimo anno: la band di Brian Molko si esibirà prima in Piazza Sordello, a Mantova, il 29 giugno, poi - qualche mese più tardi, al Forum di Assago, nella periferia sud di Milano, il 22 ottobre successivo. I biglietti per la data nel capoluogo lombardo saranno disponibili su TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle 10 del prossimo mercoledì, 17 novembre. L’evento fa parte del tour in promozione al nuovo album che il gruppo pubblicherà il prossimo 25 marzo, intitolato “Never Let Me Go".

