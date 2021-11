Motley Crue, i profeti del glam metal

Era il novembre del 1981. Per la precisione, il 10 novembre 1981. Esattamente quaranta anni fa usciva il primo album di una band che ha inciso a vari livelli le latitudini dell'hard rock o, se preferite, quelle del glam metal degli anni Ottanta e poi anche oltre, tutto sommato fino ai nostri giorni. I quattro componenti di questo gruppo rispondono ai nomi di Vince Neil (voce), Mick Mars (chitarra), Nikki Sixx (basso) e Tommy Lee (batteria). Il nome della loro band Motley Crue e quello del disco d'esordio "Too Fast for Love".

L'album venne autoprodotto e si distinse tra gli altri per una copertina citazionista che non ci sta mai male se all'immagine poi corrispondono i fatti. L'artwork infatti richiamava palesemente quello di "Sticky Fingers", il capolavoro dei Rolling Stones pubblicato nel 1971. Iconografia ripresa, qualche settimana fa, anche dai Maneskin per il loro ultimo singolo "Mammamia".

La tracklist di "Too Fast for Love" è composta da dieci brani tutti firmati dal bassista Nikki Sixx. Con le sole eccezioni di "Piece of Your Action" e "On with the Show", che vedono Sixx affiancato nei crediti dal cantante Vince Neil, e quella di "Public Enemy #1" il cui merito va ascritto a Nikki e Lizzie Grey.

La canzone più nota del disco d'esordio dei Motley Crue è "Live Wire", primo brano in tracklist, e secondo 'pezzo' di sempre più suonato in concerto dalla band statunitense dietro alla sola "Shout at the Devil", title track del secondo album del gruppo pubblicato nel settembre 1983.

A parte "Live Wire" l'unico altro singolo estratto dal primo disco fu "Stick to Your Guns". Canzone che però venne depennata dalla tracklist dell'album nella versione pubblicata dopo che la band venne messa sotto contratto dalla Elektra Records nel 1982. "Too Fast for Love" raggiunse al suo picco la 77esima posizione della classifica di vendita statunitense, ma il tempo fu galantuomo nei confronti della prima prova sulla lunga distanza dei Motley Crue che riuscì a vendere, nel corso degli anni, oltre un milione di copie.