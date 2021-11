Perché Sam Fender ha rifiutato l’invito di Elton John per ‘The Lockdown Session’

Sam Fender ha rifiutato l’invito da Elton John per una collaborazione che sarebbe finita in “The Lockdown Session”, il disco di duetti pubblicato dallo storico artista di “Tiny Dancer” lo scorso 22 ottobre: a rivelarlo è stata la giovane star di “Spit of You” nel corso di un’intervista concessa al Daily Star.

Alla base del diniego non ci sono state tensioni tra i due - che, anzi, sono legati da un solido rapporto di stima e amicizia - ma semplicemente un’agenda, nello specifico quella di Fender, troppo affollata.

“Elton è un amico, uscendo con lui ho imparato un po’ dei suoi trucchi”, ha chiarito il giovane cantante: “Lui è una leggenda. Stavamo per fare qualcosa insieme per il suo ultimo disco, ‘The Lockdown Session’, ma avevo bisogno di restare concentrato su quello che stavo finendo [“Seventeen Going Under”, il suo secondo disco di inediti pubblicato all’inizio dello scorso ottobre]. Non volevamo che finisse tutto a puttane, quindi spero che si possa riprendere il progetto e pubblicarlo più avanti”.