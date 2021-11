AMMO, il video di "Riding to the stars"

Composta per buona parte da militari in servizio, la band degli AMMO è attiva dal 2018, inizialmente come band di cover del repertorio rock.

Qualche mese fa il gruppo ha iniziato a scrivere brani di propria composizione, e nei giorni scorsi ha pubblicato il singolo "Riding to the stars", che presenta con queste parole:



"Il testo ruota attorno al sentimento di angoscia che accompagna il militare impiegato oltremare e in missioni di peacekeeping in situazioni estreme, a volte anche verso un destino tragico. L'intento del brano è omaggiare i Caduti Italiani e di tutte la nazioni della Nato che negli ultimi anni hanno perso la vita per portare pace dove ce n'era bisogno".

Qui il video, diretto da Luca Vaccarino:

Ecco la formazione degli AMMO:

Voce Mirko "Bociaro"

Basso Giorgio Santangeli

Chitarra ritmica Alessandro Apolito

Chitarra solista Alessandro Grillo

Tastiera Emil Fazzi

Batteria Matteo Valenza

Seconde voci & sound producer Diego Polli