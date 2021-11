Robert Fripp, Toyah e "The Passenger" di Iggy Pop

Toyah Willcox e Robert Fripp questa settimana per il loro appuntamento domenicale con le cover rivisitate a modo loro hanno proposto il superclassico di Iggy Pop "The Passenger".



Il Sunday Lunch di Toyah e Robert pubblicato sul canale YouTube di Toyah ha avuto inizio lo scorso anno, quasi per caso, durante il primo lockdown causato dalla pandemia da Covid-19 e, rapidamente, ha conquistato il favore del pubblico.



"Benvenuti al Sunday Lunch di Toyah e Robert ed eccoci qui a ballare con T sul tavolo della cucina", così il leader dei King Crimson ha introdotto la nuova performance dei due.

La Willcox si è esibita dall'alto del tavolo indossando un copricapo arancione e beige, mentre in un riquadro dello schermo il marito la guardava seduto su una sedia.

Il mese scorso Toyah Willcox ha pubblicato il suo sedicesimo album in studio intitolato "Posh Pop". Parlando con la rivista britannica NME, ha detto: "Quando l'anno scorso il Covid ha fermato tutto, mi ha permesso di concentrarmi sulla scrittura e la registrazione del prossimo album. Abbiamo registrato nello studio all'aperto di Simon (Darlow, già al lavoro su “Slave to the Rhythm” di Grace Jones, ndr) solo con lui, mio marito ed io. “Posh Pop” è stata un'esperienza magica creata dal bisogno e dalla capacità di entrare in contatto con i nostri fan in modo sincero. Anche la terrificante distanza tra coloro che governano il mondo e la gente ha ispirato la mia scrittura”.