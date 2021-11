Musica dal vivo, proposto un emendamento per il riconoscimento giuridico dei live club

La senatrice in quota M5S Michela Montevecchi ha presentato un emendamento alla Legge Delega sullo spettacolo per il riconoscimento giuridico dei locali di musica dal vivo: la modifica, attualmente in esame presso la Commissione Cultura e Lavoro del Senato, mira all’istituzione del riconoscimento ai live club quali spazi che “operano nel proprio territorio in modo prevalente per la promozione e la diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, indipendentemente dalla modalità di rappresentazione degli spettacoli e fruizione del pubblico e dalla natura giuridica del soggetto che lo gestisce”.