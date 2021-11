NUOVOIMAIE sul recepimento della direttiva copyright UE: ‘Svolta fondamentale per artisti e industria’

Quello di NUOVOIMAIE - lo scorso venerdì 5 novembre - fu tra i primi commenti all’approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale: la collecting dedicata ad artisti, interpreti ed esecutori, che aveva già definito “una giornata storica per tutti gli artisti” quella segnata dal provvedimento, è tornata sull’argomento dando voce ai suoi esponenti più autorevoli.