Bob Dylan esegue live ‘Every grain of sand’ per la prima volta dal 2013

Lo scorso 5 novembre, durante il concerto di Bob Dylan al KeyBank State Theatre di Cleveland, il cantautore di Duluth ha sorpreso il pubblico proponendo in scaletta – tra le altre cose – uno dei brani più amati tratti dal suo repertorio, ma poco eseguito dal vivo. La canzone in questione è “Every grain of sand”, originariamente inclusa nell’album dell’artista del 1981, “Shot of love”.

Secondo a quanto si scopre sul sito Setlist.fm, un "Wikipedia" della musica dal vivo, Dylan non eseguiva la traccia dal 2013, più precisamente dal suo concerto all’Atlantico di Roma del 6 novembre 2013. L’esecuzione dal vivo di “Every grain of sand” è stata immortalata dai presenti nel pubblico al concerto e alcuni video del brano live sono disponibili in rete, come quello riportato di seguito.

Come precedentemente comunicato, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Coronavirus, Bob Dylan è tornato in concerto per dare il via al suo tour mondiale “Rough and rowdy ways” lo scorso 2 novembre in occasione dello show al Riverside Theatre di Milwaukee (Wisconsin). Sempre sul sito Setlist.fm si scopre che, dopo aver eseguito “Every grain of sand” al KeyBank State Theatre di Cleveland lo scorso 5 novembre – terza tappa della tournée del 2021 dopo quella di Chicago il 3 novembre -, il cantautore di Duluth ha suonato il brano anche durante gli eventi al Palace Theatre di Columbus il 6 novembre e ieri sera all’Indiana University Auditorium di Bloomington.

Ecco la scaletta del concerto del 5 novembre, durante il quale è stata proposta live da Dylan per la prima volta in 8 anni “Every grain of sand”: