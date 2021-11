Dave Grohl protagonista della puntata di stasera di Jam TV - Music Room

Sesta puntata di Jam Tv – Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica: l’appuntamento è per questa sera, lunedì 8 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Jam Tv – Music Room è disponibile sia in diretta che on-demand, da quest'anno anche su Rockol.

Batterista dei Nirvana, frontman dei Foo Fighters e in generale una vita piena di musica anche prima e dopo queste due tappe: sarà dunque Dave Grohl il protagonista di questa nuova puntata di Jam Tv – Music Room, vista anche la recente pubblicazione della sua autobiografia "The storyteller - Storie di vita e di musica", edita in Italia da Rizzoli. In questo nuovo appuntamento si parlerà allora di un musicista, autore di canzoni e regista di documentari che si è ritagliato un ruolo di rilievo nel panorama rock nel corso degli anni e che è culminato nei giorni scorsi con il secondo ingresso nella Rock And Roll Hall Of Fame, dopo quello con i Nirvana nel 2014, con i suoi Foo Fighters, introdotti per l’occasione da sir Paul McCartney in persona. Ospiti di questa sesta puntata della seconda edizione di Jam Tv – Music Room saranno Daniela Giombini, tour manager in Italia dei Nirvana, Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000, Giorgio Prette, batterista per tanti anni degli Afterhours e Federico “Sago” Sagona, ex tastierista dei Litfiba, di Piero Pelù e di tanti altri. Conduce Leonardo Follieri.

Daniela Giombini, già nostra ospite per la prima puntata di questa edizione di Jam Tv – Music Room dedicata ai 30 anni di "Nevermind", ricorderà i momenti trascorsi in tour in Italia con i Nirvana, in particolare nel 1991 quando il batterista della band era proprio Dave Grohl.

Fabio Zaffagnini ci racconterà di quando ha conosciuto Dave Grohl e i Foo Fighters qualche anno fa dopo che il 26 luglio 2015 ha radunato 1000 musicisti nel Parco urbano dell’Ippodromo di Cesena con il suo progetto Rockin’1000: tutti insieme hanno suonato e cantato contemporaneamente "Learn To Fly", brano appunto dei Foo Fighters, per invitare la band a tenere un concerto in città, cosa poi effettivamente avvenuta qualche mese dopo.

Giorgio Prette traccerà un profilo del Dave Grohl batterista, facendo anche riferimento al periodo del grande successo ottenuto con i Nirvana.

Federico “Sago” Sagona ci parlerà invece soprattutto del Dave Grohl che ha ampliato i suoi orizzonti musicali da quando ha fondato i Foo Fighters sino ad oggi.

Qui sotto potete seguire la diretta: