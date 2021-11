Paul McCartney non è mai riuscito a dire a John Lennon quanto gli voleva bene

Nel corso della presentazione di “The Lyrics: 1956 to the Present” alla Royal Festival Hall di Londra, insieme al poeta Paul Muldoon, Paul McCartney ha - tra le altre cose - ricordato John Lennon e ha spiegato quanto significasse per lui il suo compianto compagno di band nei Beatles.

Ricordando l’artista scomparso l’8 dicembre 1980, McCartney ha parlato del suo affetto per Lennon, un aspetto che emerge dal nuovo libro in cui l’ex Beatle racconta la nascita della sua musica, ma che – ha spiegato il 79enne musicista britannico – non è mai riuscito a trasmettere a parole direttamente a John quando erano giovani.

Narrando di non aver “mai detto a John quanto gli volevo bene”, e di quanto sia “fantastico” ora rendersi conto dell’importanza del suo legame con John Lennon, Paul McCartney – come riportato dall’NME - ha affermato:

“È vero, gli volevo bene. Ma eravamo due ragazzini di Liverpool di 16 e 17 anni, e a quel tempo non si usava dirsi certe cose. Quindi, non ho mai detto a John quanto gli volevo bene. Non gli ho mai detto: ‘Sai, amico, ti voglio bene’. Ora è fantastico rendersi conto di quanto io ami ancora tantissimo quest’uomo”.

Durante la presentazione di “The Lyrics: 1956 to the Present”, a una domanda sul rapporto creativo tra Paul e John, Macca ha anche fatto sapere che il loro processo di composizione era "come guardarsi allo specchio". “È sempre stato fantastico lavorare con John, fin dalla prima volta in cui mi ha detto: ‘Sì, anche io scrivo canzoni'”, ha narrato McCartney. Ha aggiunto: “Insieme abbiamo semplicemente sviluppato un modo di lavorare e imparato come fidarci l'uno dell'altro”. E ancora:

“Siamo cresciuti insieme, è stato come salire su una scala e ci siamo saliti entrambi, passo dopo passo. È stato molto emozionante. Ora che la carriera discografica dei Beatles è finita, sono come un fan. Ricordo solo quanto è stato bello lavorare con lui e di quanto lui fosse grande”.

In occasione dell’uscita di “The Lyrics: 1956 to the Present”, è stata allestita alla British Library di Londra una mostra che raccoglie cimeli della collezione di Paul McCartney e che porta lo stesso nome del volume. Durante un evento per l’inaugurazione dell’esposizione, il musicista ha – tra le altre cose - parlato delle persone che più hanno ispirato la sua musica e ha raccontato che i suoi genitori sono stati "l'ispirazione originaria" delle sue canzoni con i Beatles e della sua carriera da solista.